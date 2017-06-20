Маркелов подписал двухлетний контракт с «Анжи»

Бывший нападающий московского «Динамо» Иван Маркелов перешел в «Анжи». Об этом информирует официальный сайт махачкалинской команды.

Как сообщается, 29-летний нападающий в качестве свободного агента подписал контракт с ФК «Анжи» сроком на два года.

Добавим, что минувший сезон Маркелов провел в составе московского «Динамо», в котором в течение сезона-2016/2017 сыграл в 13 матчах и забил два мяча.

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