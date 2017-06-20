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Константин Сарсания: Полоз в «Зените»? Можно еще что-нибудь написать

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Ростова» Дмитрия Полоза.

- Полоз? Впервые об этом слышу (смеется). Можно еще что-нибудь написать. Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли еще россияне? Посмотрим, - приводит слова Сарсании ФАН. 

Напомним, 20 июня издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что Полоз продолжит карьеру в «Зените». Сейчас 25-летний игрок принимает участие в Кубке конфедераций в составе сборной России.

В сезоне-2016/17 футболист провел 40 матчей в минувшем сезоне, забил 14 голов и отдал 8 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Дмитрия в 7 млн евро. Контракт Полоза с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2017 года. 

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