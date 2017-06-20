«Шелл» представил новое топливо для российского рынка

В рамках празднования 125-летия «Шелл» в России и летнего фестиваля Shell V-Power, который прошел в Москве на территории ВДНХ, англо-голландский концерн «Шелл» объявил о начале реализации нового улучшенного топлива Shell V-Power, а также о скором появлении в России дизельного топлива Shell V-Power Diesel.



Топливо Shell V-Power реализуется через быстрорастущую сеть автозаправочных станций «Шелл». На сегодняшний день количество фирменных АЗС англо-голландского концерна в России составляет 223 единицы. «До конца года мы откроем заправочные станции в Нижнем Новгороде и Самаре, а в следующем году можем увеличить нашу сеть еще на 50 АЗС», - делится планами директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов.



Кроме расширения сети АЗС «Шелл» и начала продаж нового усовершенствованного бензина Shell V-Power, концерн объявляет о планах по выводу на российский рынок фирменного дизельного топлива Shell V-Power Diesel. Первым регионом, где обладатели дизельных автомобилей смогут оценить качество нового продукта в 4 квартале 2017 года, станет Северо-западный федеральный округ.



Новый уровень мощности

Прошедшие выходные (17 и 18 июня) запомнились москвичам, посетившим ВДНХ, большим красочным павильоном «Шелл», построенным в виде современной заправочной станции, и множеством энергичных активностей, включая детскую автошколу, аквагрим, тату, гоночные симуляторы, угощения от кафе Deli2Go. Развлекали гостей экспозиции «Шелл» легендарные ведущие радио «Максимум» Константин Михайлов и Адам Джеймс, а также одни из лучших битбоксеров России Илья Орехов и Алексей Битов.



Кроме того, посетители смогли познакомиться со сверхэкономичным болидом команды MADI ECO-Team Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, который на ежегодном эко-марафоне «Шелл» в Лондоне на 1 литре нового Shell V-Power смог проехать 238 километров!



