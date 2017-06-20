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Илона Корстин: Большинство команд поддерживают идею «Финала четырех»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала возможные изменения в регламенте турнира на следующий сезон.

- Мы ищем варианты, как сделать чемпионат интереснее. Есть две идеи – проведение «Финалов четырех» и изменения системы серий плей-офф с 2-2-1 на 1-2-2. Причем первый матч на своей площадке будет проводить команда, занявшая более низкое место в регулярном чемпионате, - рассказала Корстин в интервью «Советскому спорту». У каждого варианта свои плюсы и минусы. Преимущество «Финала четырех» в том, что мы сможем сделать более компактный календарь. Сможем начинать плей-офф после «Финала четырех» Евролиги, который сейчас разбивает наши четвертьфиналы и полуфиналы, и в итоге все команды, за исключением ЦСКА, выпадают из игрового ритма, вернуться в который тяжело. Не говоря о том, что вероятность неожиданного результата будет гораздо выше. Минусы – мы потерям такие интересные серии, как «Химки» - «Зенит» в этом году.

- Как клубы относятся к идее появления «Финала четырех»?
- По-разному. Но тех, кто за – большинство.

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