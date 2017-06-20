Илона Корстин: На Матч всех звезд-2018 претендуют Сочи, Казань и Санкт-Петербург

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала появление Матча всех звезд в календаре турнира.

- В этом году в Сочи мы сумели собрать полный зал в небаскетбольном городе, у самого матча были высокие рейтинги на ТВ. Лига заработала на продаже билетов больше денег, чем некоторые наши клубы – за весь сезон. Так что да – опыт вышел удачным! – отметила Корстин в интервью «Советскому спорту». - Другое дело, что «МвЗ» все равно получился убыточным. Сейчас главная задача – выйти в ноль при его организации. Потом, конечно, будем думать о прибыли. Как этого добиться? Работать со спонсорами, привлекать партнеров.

- Уже определились с местом, где пройдет следующий звездный уик-энд?

- Пока в работе три варианта – Сочи, Казань и Санкт-Петербург. Мы изучаем все детали и рассчитываем, кто к Совету Лиги (он пройдет 15 июля) определимся с главным кандидатом.