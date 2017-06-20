Эндрю Бэрровей: Доун заслуживает огромной благодарности за то, что «Койотиз» остались в Аризоне

Владелец «Аризоны» Эндрю Бэрровей поблагодарил капитана команды Шейна Доуна за развитие хоккея в регионе и за то, что команда осталась в Аризоне.

- От лица всей организации я бы хотел искренне поблагодарить Шэйна за все, что он сделал для «Койотиз» на льду и за его пределами за последний 21 год. Шэйн является нашей иконой. У него была невероятная карьера. Он был одним из лучших капитанов в истории всей НХЛ.

Шэйн заслуживает огромной благодарности за то, что «Койотиз» остались в Аризоне, и за развитие хоккея в регионе, - приводит официальный сайт НХЛ слова владельца «Аризоны» Эндрю Бэрровея.

1 июля Доун станет неограниченно свободным агентом. Форвард дебютировал в клубе в сезоне 1995/1996, когда команда играла в Виннипеге. За 22 года форвард провел 1540 матчей и набрал 972 (402+570) очка.

Добавим, что руководство «Аризоны» приняло решение не предлагать 40-летнему нападающему новый контракт.