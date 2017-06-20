Илона Корстин: «Парма» останется в Единой лиге ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала ситуацию с возможным исключением «Пармы» из состава участников турнира.

- «Парма» подтвердила увеличение бюджета и останется в Лиге ВТБ, - рассказала Корстин в интервью «Советскому спорту». - Конечно, со спортивной точки зрения сезон у нее получился неудачный – всего одна победа в 24 матчах. Но это не новость – любая команда, которая дебютирует в Единой лиге, в первый год испытывает шок – от того, насколько высок уровень конкуренции! Второй сезон дается уже легче – все лучше представляют, чего ожидать и к чему надо готовиться. Потом, та же «Парма» многие матчи проиграла в самых концовках. Клуб провел больше всего овертаймов в регулярном чемпионате. И при этом показал лучшую среднюю посещаемость – 5115 человек за матч. Вот к чему должны стремиться остальные команды.