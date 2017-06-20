Илона Корстин: Поступившие заявки от других команд нас не устроили

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, почему состав участников турнира останется неизменным на следующий год.

- У нас были заявки от нескольких команд, но ни одной серьезной кандидатуры – такой, которую можно было бы вынести на голосование во время Совета Лиги – не нашлось, - призналась Корстин в интервью «Советскому спорту». - Есть ряд четких критериев, прописанных в регламенте, которым должен соответствовать клуб. Это не только финансовые гарантии. Но и наличие арены на 3000 мест, наличие в городе международного аэропорта, гостиницы топ-уровня… Плюс – высокие спортивные результаты в национальной лиге. Какой смысл брать в Лигу ВТБ клуб, который в своей стране замыкает пятерку лучших? Мы не за количество участников. А за качество. Мы заботимся о сохранении высокой конкуренции и финансовой стабильности. Конечно, если бы Единая лига получила заявку от «Анадолу Эфеса» или «Маккаби», мы бы с радостью ее рассмотрели. Но таких пока нет. А те, что были, нас не устроили.