Джордж Макфи: В среду вышлю выбор «Вегаса» на драфте расширения

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи обозначил для себя дедлайн для обменов.

- Полночь по Восточному времени - идеальное время, но мы еще посмотрим. Сегодня мы завершим все переговоры. Сегодня мы всем сообщили, что понедельник - последний день для переговоров, и что мы собираемся выбрать игроков во вторник. Во вторник вечером мы собираемся поговорить с лигой, чтобы убедиться, что наша команда соответствует всем требованиям. Если все будет в порядке, я пересплю с этим решением и в среду вышлю наш выбор, - передает слова Макфи официальный сайт НХЛ.

Новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения может выбрать по одному игрока из каждой команды лиги для комплектования собственного состава. «Вегас» должен будет определиться с составом до 21 июня. Итоги драфта будут объявлены 22 июня 2017 года во время церемонии вручения наград по итогам сезона 2016/17.