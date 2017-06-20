Евгений Бушманов: Победить Португалию России, естественно, по силам
Источник: Газета.RuКомментарии
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что
сборная России может победить сборную Португалии на Кубке конфедераций.
«Победить Португалию России, естественно, по силам. За счет
командной игры, полной самоотдачи и поддержки болельщиков, все-таки мы играем
дома.
Наверное, можно говорить о
том, что ничья по турнирной стратегии Россию устроит, это неплохой результат,
но понятно, что желательно все же выиграть», — цитирует Бушманова «Газета.Ru»
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