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Тимофей Мозгов: У «Химок» на финал просто не осталось сил

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов прокомментировал поражение своей бывшей команды в финале Единой лиги ВТБ.

Напомним, ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 3-0 и в шестой раз подряд победил в турнире.

- Армейцы изначально были фаворитами, а «Химки» подошли к решающим матчам измотанные после полуфинала, - признал Мозгов в интервью «Советскому спорту». - Сил на борьбу не осталось. Было видно – ребята стараются, выкладываются по полной, но выжать из себя еще что-то просто не могут. Понятно, сезон длинный для всех, но у ЦСКА и скамейка длиннее, и до финала они добрались без особенных проблем.

- Доминирование одной команды в турнире – это хорошо или плохо для нашего баскетбола?
- Я бы вопрос по другому поставил – что надо сделать, чтобы другие клубы подтянулись? Если честно, не знаю.

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