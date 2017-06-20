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Сергей Ребров возглавит аравийский клуб «Аль-Ахли»

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Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров близок к подписанию контракта с аравийским клубом «Аль-Ахли». Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует «Команда №1», все предварительные договоренности уже достигнуты, осталось соблюсти формальности и заключить соглашение. Не исключено, что помощниками Реброва станут испанские специалисты, до недавнего времени работавшие в «Динамо».   

«Аль-Ахли» из Джидды — трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля Саудовской Аравии. Напомним, что Реброва в «Динамо» сменил Александр Хацкевич.

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