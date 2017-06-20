Сергей Ребров возглавит аравийский клуб «Аль-Ахли»
Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров близок к подписанию
контракта с аравийским клубом «Аль-Ахли». Об этом сообщают украинские СМИ.
Как информирует «Команда №1», все предварительные договоренности уже достигнуты, осталось
соблюсти формальности и заключить соглашение. Не исключено, что помощниками
Реброва станут испанские специалисты, до недавнего времени работавшие в «Динамо».
«Аль-Ахли» из
Джидды — трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель
Кубка короля Саудовской Аравии. Напомним, что Реброва в «Динамо» сменил
Александр Хацкевич.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически