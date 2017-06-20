Тимофей Мозгов: В финале НБА болел за «Кливленд»
Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов поделился впечатлениями от финала НБА, в котором его бывший клуб – «Кливленд» - уступил «Голден Стейт» со счетом 1-4.
- Конечно, я переживал за «Кливленд». Все-таки, не чужая команда. Со многими ребятами столько прошли… Я искренне верил, что «Кавс» могут побороться за титул. В прошлом году «Голден Стейт» тоже провел потрясающий сезон, но мы отыгрались в решающей серии с 1:3 и взяли перстни. История могла повториться. В этот раз не сложилось. Хотя я видел некоторые матчи – должен признать, «Воины» показали какой-то нереальный баскетбол! Однако это не означает, что они теперь будут доминировать на протяжении многих лет, как ЦСКА в Единой лиге. В НБА все по-другому устроено. Очень сложно держать одну команду на пике в течение долгого времени. Уверен, что и «Уорриорс» ждут перемены, и соперники сложа руки сидеть точно не будут. Тот же «Кливленд» сделает все, чтобы еще больше усилиться к новому сезону. Поверьте – шесть титулов подряд «Голден Стейту» точно не возьмет, - рассказал Мозгов в интервью «Советскому спорту».