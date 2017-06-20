Тимофей Мозгов: В финале НБА болел за «Кливленд»

Стив Керр: Я идиот, потому что не сказал про Карри в своей речи

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр посетовал на себя за что, что забыл назвать разыгрывающего Стивена Карри в своей речи на чемпионском параде.