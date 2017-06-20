Андрей Коваленко: Терещенко и Ко, плюнув в колодец, теперь пытаются набрать из него воды...

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко раскритиковал капитана московского «Динамо» Алексея Терещенко.

- Как Алексею может быть что-либо известно, если в последние годы он, грубо говоря, не столько играл в хоккей, сколько воевал с профсоюзом?

Еще перед стартом прошлого сезона говорил в СМИ о том, что некоторые ветераны «Динамо», по сути, подставляют молодежь и среднее звено, лишают их профессиональной защиты. Ветераны, пик карьеры которых пришелся на благополучные годы и клубы, забыли о том, что за их права и за их финансовые условия боролся в том числе и профсоюз. И вот, плюнув в колодец, Терещенко и Ко теперь пытаются набрать из него воды...

Впрочем, я не исключаю, что прославленный чемпион мира был всего лишь проводником чужой политики. В конце концов, когда в «Ак Барсе» с ним разрывали контракт, он обращался в профсоюз за помощью, и мы добились выплаты положенной компенсации, пусть даже его агент считает это своей заслугой. Значит, профсоюз был не нужен только в «Динамо», где невыплаты зарплат в последнее время стали хроническими и где, видимо, опасались вмешательства извне.

Что посоветовать старожилам «Динамо» в данной ситуации? Они вышли из профсоюза, им уже не нужны советы. Думаю, что ветеранам «Динамо» нужно не собирать пресс-конференции и делить всех на лагеря, а идти к своему работодателю, защищать команду и прежде всего наименее обеспеченную молодежь. Только так они помогут и себе, и всему московскому «Динамо»,- рассказал Коваленко в интервью порталу Russia-Hockey.ru.

Напомним, что на специальной пресс-конференции на арене в Парке легенд капитан «Динамо» в прошлом сезоне Алексей Терещенко рассказал о ситуации в клубе, отметив, что игроки уже три месяца не получаем зарплату.