Тимофей Мозгов: Не уверен, что в 30 лет поехал бы из Европы в НБА

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов поделился мыслями о том, стоит ли Алексею Шведу возобновлять карьеру в НБА.

- Мне-то легко рассуждать – я ведь здесь. Но каждый должен решать для себя сам, - отметил Мозгов в интервью «Советскому спорту». - Начнем с того, что Алексей Швед, как и Сергей Карасев – парни зрелые, состоявшиеся. Тому же Шведу через год 30 лет исполнится. Им нет необходимости доказывать, что они – не мальчики для битья. Плюс важный момент – деньги. Мы не знаем, сколько парни получают в Европе. И сколько им могут предложить в НБА. Но на большой контракт сюда сразу не приедешь – его надо зарабатывать годами и еще не факт, что получиться. Когда карьера в самом разгаре, об этом тоже думаешь. Было бы мне 30 и играл бы я в Европе – может, не стал бы возвращаться в НБА. Но это я. Тот же Пабло Приджиони поехал в Америку, когда ему было 36 – и ничего, заиграл! Так что Серега с Лешой пусть решают за себя сами.