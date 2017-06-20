Тимофей Мозгов: На Евробаскете будем бороться за золото
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Центровой «Лейкерс» и сборной России Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы, который стартует 31 августа.
- Мы поедем в Стамбул бороться за золото. И я абсолютно серьезно. У нас классный состав. Посмотрите, как провели сезон Швед и Карасев! Как мощно играет Курбанов – он один в защите полкоманды может закрыть! Есть еще Фридзон, Воронцевич, Семен Антонов. Да полно талантливых ребят. Конечно, слова одно, что там на деле выйдет – еще вопрос. Но если будет грамотная подготовка и, главное – мы обойдемся без травм, то бороться за победу – реально. И с Сербией, и с Испанией, и с другими фаворитами, - рассказал Мозгов в интервью «Советскому спорту».
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