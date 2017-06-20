Константин Генич: Кому нужен Роналду? Был бы свободным агентом – другое дело

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич считает, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не покинет чемпионат Испании.

Ранее сообщалось, что игрок собирается сменить клубную прописку из-за проблем с законом. 32-летний португалец обвиняется в неуплате налогов.

– Допускаете возвращение Роналду в Англию?

– А кому он нужен? Если бы Криштиану был свободным агентом – другое дело. Понятно, что это персона, настоящий автомат по голам, но кто будет готов выложить за него 100 млн евро? Хотя, как мы видим, президент «Реала» говорит, что сумма отступных составляет миллиард евро.

Мне кажется, вся эта история скоро уйдет с первых полос, и Роналду как играл, так и будет играть за «Реал». Вообще, не так уж много клубов, которые смогут содержать такого футболиста.

Насколько я понимаю, кроме «Манчестер Юнайтед» никто не выказывал желания приобрести португальца. Да, есть «ПСЖ» и китайские клубы. Все-таки, в Азию Роналду еще рано, а французский клуб не станет выплачивать такие деньги. Ситуация вынуждает Криштиану остаться там, где его любят и ценят, а «Реал» сделает все, чтобы решить возникший вопрос, – заявил Генич.

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