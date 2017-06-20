Рейтинг трансляций матчей Кубка конфедераций ниже, чем товарищеских матчей сборной России
Российские
телезрители менее активно смотрели стартовые матчи, чем весенние товарищеские
матчи сборной России. Об этом свидетельствуют данные Mediascope.
Как сообщает РБК, исключение составила только игра сборной России с командой Новой Зеландии, которую посмотрели 2,27 млн телезрителей на «Матч ТВ». Пейтинг этой трансляции (среднее количество смотревших от общей численности ТВ-аудитории) составил 3,3%, а доля (процент зрителей от людей, смотревших телевизор в это время) — 14,4% соответственно.
Матч Камерун – Чили собрал 983,6 тыс зрителей (рейтинг – 1,6%, доля – 4,6%). Матч Португалия – Мексика на Первом канале посмотрели 1,96 млн телезрителей. Это почти на 400 тыс. меньше, чем число зрителей товарищеских матчей сборной России с командами Кот Д'Ивуара и Бельгии, которые также транслировались на Первом канале.
Напомним, Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля.