Стал известен состав сборной России на Overwatch World Cup
Отборочный комитет России определил состав сборной на Overwatch World Cup.
В состав сборной России вошли ShaDowBurn (Offense), Unfixed (Flex), Rubikon (Support), Forsak3n (Support), Txao (Flex), Norgac (Tank).
Россия сыграет в одной группе с Канадой, Сингапуром и Турцией в Катовице (Польша).
Две лучшие команды из каждой группы пройдут в следующий этап, в котором победитель будет определен в ходе матчей на выбывание. Победители каждого из четырех мероприятий группового этапа сразятся в финале турнира Overwatch World Cup на BlizzCon 2017.
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