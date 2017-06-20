«Динамо» заключило контракт с центральным полузащитником Самбой Соу

«Динамо» заключило контракт с полузащитником Самба Соу. Об этом сообщается на официальном сайте московской команды.

О подробностях соглашения с 28-летним малийцем не сообщается. Как отмечается, новичок команды сейчас находится вне пределов России, он присоединится к «Динамо» на сборе в Австрии, который начнется 21 июня.

- «Динамо» - великий клуб, за который выступали многие выдающиеся футболисты, на счету которых множество различных трофеев. Я знал о российском футболе из рассказов африканских и французских игроков, которым ранее доводилось выступать в вашем чемпионате.

Я опорный полузащитник. Но также могу действовать и на позиции центрального. Что касается козырей, то пускай лучше другие оценивают мои действия со стороны, - приводит слова Соу пресс-служба «Динамо»

Минувший сезон Соу провел 33 игры в составе «Кайсериспора» и отметился двумя забитыми голами. Добавим, что 28-летний полузащитник провел за сборную Мали 36 матчей, забил 2 гола.

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