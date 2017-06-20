Андрей Воронин: Хочу, чтобы Коноплянка заиграл в «Шальке» и закрыл всем рты
Бывший форвард «Майнца», «Боруссии»
М, «Герты» и «Байера» Андрей Воронин поделился мнением о перспективах Евгения
Коноплянки в «Шальке».
«Поменялся наставник в «Шальке». Для Евгения Коноплянки
это большой плюс. Читал, что его не собираются никуда отпускать. Пройдет сборы,
шесть недель серьезной работы, а это очень важно. Большой плюс для него и в
том, что он наконец-то забил за сборную. Даст Бог, теперь прорвет. Я хочу,
чтобы Коноплянка заиграл в «Шальке» и закрыл всем рты. У нас столько
доброжелателей!», - цитирует Воронина «Команда №1».
Напомним, что Коноплянка был оштрафован за критику бывшего тренера Маркуса Вайнцирля.
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