Юрист: Скорее всего, Роналду отделается штрафом

Юрист Давид Капианидзе поделился мнением об обвинениях в неуплате налогов в адрес нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

- С одной стороны, в Испании сейчас проводится достаточно жесткая налоговая политика и власти держат курс на привлечение к суровой ответственности всех неплательщиков налогов. С другой стороны, в данном случае возможность тюремного заключения кажется очень маловероятной. Пока неизвестны все детали дела, сложно говорить о его перспективах, однако, скорее всего, Роналду отделается штрафом. К тому же уже сейчас говорят о том, что умысла у спортсмена не было, что открывает возможности для того, чтоб он отделался легким наказанием, - рассказал эксперт «Газете.Ru».

Напомним, на прошлой неделе прокуратура Испании подала иск против Криштиану Роналду за неуплату налогов на сумму 14,7 миллиона евро. После этого появилась информация о том, что португалец захотел сменить клуб.

Сейчас форвард находится в расположении сборной Португалии, которая выступает на Кубке конфедераций в России.