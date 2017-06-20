Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джорджи6:3, 7:6Вихлянцева
Теннис  Мугуруса- : -Куличкова
Теннис  Медведев- : -Маю
Теннис  Хачанов6:2, 6:7, 4:1Симон
Теннис  Карлович- : -Южный
Баскетбол  Россия- : -Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрист: Скорее всего, Роналду отделается штрафом

Источник:  Газета.RuКомментарии

Юрист Давид Капианидзе поделился мнением об обвинениях в неуплате налогов в адрес нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

 - С одной стороны, в Испании сейчас проводится достаточно жесткая налоговая политика и власти держат курс на привлечение к суровой ответственности всех неплательщиков налогов. С другой стороны, в данном случае возможность тюремного заключения кажется очень маловероятной. Пока неизвестны все детали дела, сложно говорить о его перспективах, однако, скорее всего, Роналду отделается штрафом. К тому же уже сейчас говорят о том, что умысла у спортсмена не было, что открывает возможности для того, чтоб он отделался легким наказанием, - рассказал эксперт «Газете.Ru».

Напомним, на прошлой неделе прокуратура Испании подала иск против Криштиану Роналду за неуплату налогов на сумму 14,7 миллиона евро. После этого появилась информация о том, что португалец захотел сменить клуб.

Сейчас форвард находится в расположении сборной Португалии, которая выступает на Кубке конфедераций в России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: Как победить Португалию? Хорошо потренироватьсяГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча Кубка конфедераций с Португалией сказал, что нужно сделать, чтобы добиться победы.Евгений Бушманов: Победить Португалию России, естественно, по силамГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что сборная России может победить сборную Португалии на Кубке конфедераций.Константин Генич: Роналду? Ситуация неприятная, но она никак не влияет на его игруКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.Поставим точку. Президент «Реала» расстроил всех фанатов «МЮ»Поставим точку. Президент «Реала» расстроил всех фанатов «МЮ»Сага с возвращением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу.Моуринью обвиняется в налоговом мошенничествеИспанская прокуратура выдвинула обвинение против бывшего главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью, который в настоящее время трудится в «Манчестер Юнайтед».Матье станет игроком «Спортинга»Защитник «Барселоны» Жереми Матье в ближайшее время может стать игроком португальского «Спортинга».Алексей Смертин: Теперь 1:7 от Португалии вспоминаю с улыбкойАлексей Смертин: Теперь 1:7 от Португалии вспоминаю с улыбкойВ преддверии матча с Португалией на Кубке конфедераций мы обратились за помощью к экс-капитану сборной России.Александр Мостовой: Главное – не бояться сборную Португалии и пытаться играть в свою игруБывший полузащитник «Бенфики» Александр Мостовой дал комментарий перед игрой сборной России с командой Португалии во 2-м туре Кубка конфедераций.Диего Марадона: Месси вошел в историюБывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.Флорентино Перес: Асенсио может выиграть Золотой мячПрезидент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о полузащитнике команды Марко Асенсио.Данило: Неймар звал меня в «Барселону»Защитник мадридского «Реала» Данило заявил, что нападающий «Барселоны» Неймар приглашал его стать игроком каталонского клуба.«Реал» возобновил интерес к КантеКак сообщает Don Balon, полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, ставший игроком лондонского клуба минувшим летом, может перебраться в испанскую примеру.Лука Динь: Прошедший сезон был неплохЗащитник «Барселоны» Лука Динь подвел итоги прошедшего сезон. «Было приятно закончить сезон победой в Кубке Испании.Денис Суарес: Гомешу непросто адаптироваться к игре командыПолузащитник «Барселоны» Денис Суарес заявил, что его партнер по клубу Андре Гомеш очень важен для коллектива.Мясо, очки, игры и сайты: на чем зарабатывает Жерар ПикеМясо, очки, игры и сайты: на чем зарабатывает Жерар ПикеSport Connect опубликовал подробное описание деятельности одного из главных бизнесменов среди футболистов – Жерара Пике.«МЮ» сомневается в целесообразности трансфера РоналдуВ «Манчестер Юнайтед» серьезно задумались над возвращением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Express.У наших игр с Португалией и Мексикой будет длинный следУ наших игр с Португалией и Мексикой будет длинный следОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду.Мини-бар для Роналду, шнапс для Черчесова и другие футбольные новостиМини-бар для Роналду, шнапс для Черчесова и другие футбольные новости«Советский спорт» обращает внимание на ряд заметных публикаций.Мехмет Шолль: В тюрьме Криштиану Роналду получит звание «Мисс сентябрь»Бывший полузащитник «Баварии» Мехмет Шолль высказадлся о ситуации с нападающим «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, обвиняемым в уклонении от уплаты налогов.Анатолий Бышовец: Сборная России не проиграет Португалии на Кубке конфедерацийЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.
Футбол
«Ахмат» объявил о трансфере Раванелли
Бокс
Промоутер Кэти Дува: Ковалев вернется на ринг в ноябре, возможен поединок со Стивенсоном
Футбол
Бердыев и Каррера вошли в число лучших специалистов планеты
Футбол
Моуринью обвиняется в налоговом мошенничестве
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости