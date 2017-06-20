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Станислав Черчесов: Как победить Португалию? Хорошо потренироваться

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча Кубка конфедераций с Португалией сказал, что нужно сделать, чтобы добиться победы.

– Что нужно, чтобы победить Португалию?
– Надо хорошо потренироваться, понять, что мы можем, а что – нет, а все остальное покажет матч.

– Португалия сыграла вничью с Мексикой в первом туре. Будет ли она чувствовать давление и какое преимущество это может дать России?
– Это тренер сборной Португалии должен оценивать состояние своей команды. Был хороший матч, обе команды показали свои лучшие качества. Давление? Португалия – действующий чемпион Европы, год назад успешно играла на таком же большом турнире. У них есть опыт и не должно быть никаких проблем в этом смысле. Да, у нас было на один день больше для подготовки, но не думаю, что это даст нам преимущество.

Матч

Россия - Португалия

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Португалия?

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