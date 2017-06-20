Фелипе Масса: С нетерпением жду возвращения в Азербайджан
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от
Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.
«Я с нетерпением жду возвращения в
такую прекрасную страну, как Азербайджан, и на эту уникальную трассу, которая
находится в самом центре города. Трасса изобилует 90-градусными поворотами, а
на длинной главной прямой достигается очень высокая скорость.
В прошлом году в Баку мы финишировали двумя машинами в очках. Надеюсь, что после моего схода две недели назад в Канаде мы сможем добиться хорошего результата», - цитирует Массу Autosport.
Гран-при Азербайджана пройдет с 23
по 25 июня.
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