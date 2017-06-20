Фелипе Масса: С нетерпением жду возвращения в Азербайджан

Пилот команды «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.

«Я с нетерпением жду возвращения в такую прекрасную страну, как Азербайджан, и на эту уникальную трассу, которая находится в самом центре города. Трасса изобилует 90-градусными поворотами, а на длинной главной прямой достигается очень высокая скорость.

В прошлом году в Баку мы финишировали двумя машинами в очках. Надеюсь, что после моего схода две недели назад в Канаде мы сможем добиться хорошего результата», - цитирует Массу Autosport.

Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня.