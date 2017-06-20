Станислав Черчесов: Основного состава у нас нет, есть стартовый

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча Кубка конфедераций с Португалией не исключил перемены в составе по сравнению с игрой против Новой Зеландии.

– Будут ли изменения в составе по сравнению с матчем против Новой Зеландии?

– Кубок конфедераций – турнир скоротечный, энергозатратный. Говорил это, но повторю еще раз – нет основного состава, есть стартовый. Посмотрим на состояние футболистов, на их самочувствие – у Ерохина, например, была болячка. Посмотрим, кто лучше сможет решить поставленные тактические задачи.

– Матч против Португалии станет для вратаря Игоря Акинфеева сотым за сборную России. Будете как-то отмечать это событие?

– При мне уже было 100 матчей у Василия Березуцкого. После игры, конечно, поздравим Игоря. Что касается матча, то есть тренер вратарей, он ему подскажет все необходимые нюансы. А вообще, сто матчей – большой путь, некоторые вещи говорить уже необязательно.