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Рижское «Динамо» подписало контракт с Лукасом Лессио

Источник:  ХК «Динамо» (Рига)Комментарии

«Динамо» подписало соглашение с канадским нападающим Лукасом Лессио. Об этом сообщает официальный сайт рижской команды.

Минувший сезон Лессио начинал в загребском «Медвешчаке», в составе которого провел 40 игр и набрал 22 очка (12+10).

По ходу регулярного чемпионата КХЛ нападающий перешел в шведский «Эребру».

Отметим, что Лессии на протяжении карьеры Лессио также играл в «Аризоне»  и «Монреале».

Сроки контракта рижан с 24-летним форвардом не уточняются.

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