Рижское «Динамо» подписало контракт с Лукасом Лессио
Источник: ХК «Динамо» (Рига)Комментарии
«Динамо» подписало соглашение с канадским нападающим Лукасом Лессио. Об этом сообщает официальный сайт рижской команды.
Минувший сезон Лессио начинал в загребском «Медвешчаке», в составе которого провел 40 игр и набрал 22 очка (12+10).
По ходу регулярного чемпионата КХЛ нападающий перешел в шведский «Эребру».
Отметим, что Лессии на протяжении карьеры Лессио также играл в «Аризоне» и «Монреале».
Сроки контракта рижан с 24-летним форвардом не уточняются.
«Северсталь» заключила контракт с форвардом «Техас Старз». Таблица переходов КХЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически