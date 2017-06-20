Лэнс Стролл: Не знаю, чего ждать от Гран-при Азербайджана

Пилот команды «Уильямс» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.

«Я никогда раньше не был в Баку и не видел прошлогоднюю гонку, поскольку выступал в тот уик-энд на этапе другой серии. Пока не знаю, чего ожидать. Мне не довелось поработать на симуляторе, поскольку я обычно делаю это непосредственно перед тем, как отправиться на Гран-при.

Я слышал, что это великолепное место, и с нетерпением жду возможности убедиться в этом на собственном опыте. Меня ждет еще одна новая страна и трасса. По крайней мере, несколько следующих гонок пройдут на уже знакомых мне треках», - цитирует Стролла Autosport.

Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня.