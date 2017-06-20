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Экипаж из Твери выиграл псковский этап Национальной парусной лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Экипаж из Твери выиграл псковский этап Национальной парусной лиги

С 16 по 18 июня в Пскове прошел IV этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги, крупнейшего парусного соревнования России.

Принять участие в этапе приехали 23 экипажа, представляющие Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Владивосток, Тверскую область, Пермский край, Таганрог, Саратов и др.

За три гоночных дня было проведено 25 гонок по круговой системе пересадки. Во второй день регаты определились безоговорочные лидеры этапа, команды ЦСКА и Конаково Ривер Клаб, и именно между ними развернулась интересная борьба в третий день. Исход противостояния, фактически, решился в гонке 23, когда представители Тверской области выстояли в «навязанной» им «армейцами» матчевой гонке, опередив ЦСКА на 3 лодки.

Таким образом, первое место заняла команда «Конаково Ривер Клаб» Марка Каганского, второе место у ЦСКА Георгия Шайдуко, третье место – ПИРогово Александра Ежкова. Четвертое и пятое места остались за екатеринбургскими командами «Повелитель Паруса – Европа» и «Повелитель Паруса – Азия», соответственно. Далее следуют Leviathan Вадима Яхинсона и Navigator Sailing Team Алексея Бунзи.

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