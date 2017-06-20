Хачанов обыграл Симона в первом раунде турнира в Галле
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого раунда турнира АТР в Галле
(Германия) между россиянином Кареном Хачановым и французом Жилем Симоном
завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:7 (2),
6:3 в пользу Хачанова.
Матч продолжался два часа и восемь минут.
Хачанов превзошел соперника по эйсам (5:1), но совершил больше двойных ошибок
(6:3).
В следующем раунде Хачанов сыграет с японцем
Кеи Нисикори.
Турнир АТР
Галле (Германия)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 2 050 265 долларов
Первый круг
Матч
Хачанов К. (Россия) - Симон Ж. (Франция) - 6:2, 6:7, 6:3
Место и дата
20 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
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