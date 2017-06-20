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Хачанов обыграл Симона в первом раунде турнира в Галле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и французом Жилем Симоном завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:7 (2), 6:3 в пользу Хачанова.

Матч продолжался два часа и восемь минут. Хачанов превзошел соперника по эйсам (5:1), но совершил больше двойных ошибок (6:3).

В следующем раунде Хачанов сыграет с японцем Кеи Нисикори.

Турнир АТР

Галле (Германия)

Покрытие: трава

Призовой фонд: 2 050 265 долларов

Первый круг

Матч

Хачанов К. (Россия) - Симон Ж. (Франция) - 6:2, 6:7, 6:3

Место и дата

20 июня 15:30, , Онлайн-трансляция

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