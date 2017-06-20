«Астана» подписала участника Евро-2016

«Астана» заключила соглашение об аренде с полузащитником «Вердера» Ласло Кляйнхайслера. Об этом информирует sports.kz.

Как сообщается, соглашение между «Астаной» и немецким «Вердером»об аренде 23-летнего венгерского опорника заключено сроком на один год.

В завершившемся сезоне, полузащитник провел 12 матчей в немецкой бундеслиги, в составе «Дармштадта», в которых отметился одним забитым мячом.

Добавим, что Кляйнхайслер провел 13 матчей в составе сборной Венгрии, два из которых пришлись на финальную часть Чемпионата Европы 2016, проходившим прошлым летом на полях Франции.