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«Астана» подписала участника Евро-2016

Источник:  Sports.kzКомментарии

«Астана» заключила соглашение об аренде с полузащитником «Вердера» Ласло Кляйнхайслера. Об этом информирует sports.kz.

 Как сообщается, соглашение между «Астаной» и немецким «Вердером»об аренде 23-летнего венгерского опорника заключено сроком на один год.

 В завершившемся сезоне, полузащитник провел 12 матчей в немецкой бундеслиги, в составе «Дармштадта», в которых отметился одним забитым мячом.

 Добавим, что Кляйнхайслер провел 13 матчей в составе сборной Венгрии, два из которых пришлись на финальную часть Чемпионата Европы 2016, проходившим прошлым летом на полях Франции.

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