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Федор Смолов: Свой Криштиану нам не нужен

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча Кубка конфедераций с Португалией заявил, что нашей команде не нужен свой Криштиану Роналду.

- Пока в сборной Португалии играет Криштиану Роналду, все говорят только о нем. Он притягивает все внимание, все вертится вокруг него. А есть ли в сборной России такой человек? Кто наш Криштиану Роналду?
- Это мне вопрос? У нас такого нет. Он и не нужен. Будет тяжело выстроить единый коллектив, если все будет крутиться вокруг одного человека.

- Намек в том числе был и на вас. Как думаете, на кого будет сильнее давление в предстоящем матче: на вас или на Криштиану?
- Не обращаю внимание на сравнения. Они не совсем уместны. Все покажет игра. Не знаю, как она сложится. У нас есть свои задачи и нам нужно их решать.

- Решили внутри команды, кто будет меняться майками с Криштиану Роналду?
- Не знаю пока. Желающих много, но я не в их числе.

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