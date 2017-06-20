Федор Смолов: Свой Криштиану нам не нужен
Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча Кубка
конфедераций с Португалией заявил, что нашей команде не нужен свой
Криштиану Роналду.
- Пока в сборной Португалии играет Криштиану
Роналду, все говорят только о нем. Он притягивает все внимание, все
вертится вокруг него. А есть ли в сборной России такой человек? Кто наш
Криштиану Роналду?
- Это мне вопрос? У нас такого нет. Он и не нужен. Будет тяжело выстроить единый коллектив, если все будет крутиться вокруг одного человека.
- Намек в том числе был и на вас. Как думаете, на кого будет сильнее давление в предстоящем матче: на вас или на Криштиану?
- Не обращаю внимание на сравнения. Они не совсем уместны. Все покажет игра. Не знаю, как она сложится. У нас есть свои задачи и нам нужно их решать.
- Решили внутри команды, кто будет меняться майками с Криштиану Роналду?
- Не знаю пока. Желающих много, но я не в их числе.