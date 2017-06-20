Три помощника Вудкрофта покинули тренерский штаб минского «Динамо»
Источник: ХК «Динамо» (Минск)Комментарии
Тренеры Роб
Дэвисон, Рон Паско и Кристиан Скарфаген покинули тренерский штаб минского
«Динамо». Об этом сообщает официальный сайт команды.
«В связи с истечением контрактов специалисты покидают тренерский штаб нашего клуба. Благодарим тренеров за отличную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что по итогам сезона-2016/17 «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции КХЛ и завершило выступление в Кубке Гагарина в первом раунде плей-офф.
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