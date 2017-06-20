Сайнс может сменить Алонсо в «Макларене»

В случае ухода Фернандо Алонсо из «Макларена» главным кандидатом на его место станет пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший. Об этом сообщает Motorsport.com.

Сообщается, что Сайнс будет первым, с которым команда попробует договориться о контракте. У него действующий контракт на выступления в «Торо Россо» до конца 2018 года, после которого он сможет попасть в «Ред Булл» только в случае ухода Макса Ферстаппена или Даниэля Риккардо. При этом в «Макларене» он сможет получить более высокую зарплату.

В текущем сезоне Карлос Сайнс занимает девятое место, имея в активе 25 очков.