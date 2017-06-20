Сайнс может сменить Алонсо в «Макларене»
Источник: Motorsport.comКомментарии
В случае ухода Фернандо Алонсо из «Макларена»
главным кандидатом на его место станет пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший.
Об этом сообщает Motorsport.com.
Сообщается, что Сайнс будет
первым, с которым команда попробует договориться о контракте. У него действующий контракт
на выступления в «Торо
Россо» до конца 2018 года, после которого он сможет попасть в «Ред Булл» только в случае ухода
Макса Ферстаппена или Даниэля Риккардо. При этом в «Макларене» он сможет получить более высокую
зарплату.
В текущем сезоне Карлос Сайнс занимает девятое место, имея в активе 25
очков.
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