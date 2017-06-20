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Федор Смолов: Хотелось бы, чтобы видеоповторы были во всех турнирах

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча Кубка конфедераций с Португалией положительно отозвался о новой системе видеоповторов. 

- Что вы думаете о видеоповторах? И хотели бы, чтобы они были и на ЧМ-2018?
- Мне нравится эта система. Все честно, справедливо, человеческий фактор не влияет на результат. Хотелось бы, чтобы система была повсеместно, во всех национальных чемпионатах, не только на ЧМ-2018.  

- Завтра против вас выйдет лучший игрок мира. На стадионе будет аншлаг. Что для вас будет значить победа в таком матче?
- Португалия - чемпион Европы, добиться хорошего результата будет очень важно. Полный стадион добавит нам эмоций и сил. Надеюсь, что все вместе мы добьемся нужного результата.

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