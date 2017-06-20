Виталий Колесник: О завершении карьеры я еще не думаю. Пока здоровье есть – поиграю еще

Бывший вратарь «Барыса» Виталий Колесник рассказал, почему расторг контракт с казахстанским клубом.

- Инициатива расторжения контракта с «Барысом» исходила от клуба, а уже затем мы приняли совместное решение об этом. Я думаю, руководство собирается делать ставку на более молодых игроков в команде. Не знаю, насколько выступление сборной Казахстана в Киеве на это повлияло, но такой вариант вполне допускаю.



Не играв толком весь сезон, я не могу дать оценку своему выступлению – ни отрицательную, ни положительную. В начале прошлого сезона никаких сомнений в правильности перехода в «Барыс» у меня не было. Уже потом, когда я не выходил на лед, конечно, сожаления об этом возникли.



О завершении карьеры я еще не думаю. Собираюсь продолжить играть в хоккей. Пока информацию о том, за какой клуб я буду играть, озвучить не могу. Сколько сезонов еще отыграю, загадывать не буду. Пока здоровье есть – поиграю еще, – сказал Колесник в интервью sports.kz.

Добавим, что в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Колесник провел 6 игр в составе «Барыса».