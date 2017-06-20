Станислав Черчесов: Было бы странно, если бы игроками сборной России никто не интересовался
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча Кубка конфедераций с Португалией сказал, что нормально относится к трансферным слухам вокруг футболистов национальной команды.
- Что вы думаете о видеоповторах?
- На этом турнире с их помощью было уже принято несколько решений, повлиявших на результат. Мы видели, как игроков это нервирует. Нас тоже это коснулось - Полоз уверял, что его сбивали и был пенальти. Пришлось успокаивать, говорить, что если бы что-то было, момент бы посмотрели. Во многих видах спорта есть повторы. С этим нужно жить. Потерпеть пару месяцев, и никаких вопросов уже не возникнет. Вот только что будут обсуждать журналисты? Честный результат?
- Отвлекают вас и команду слухи о возможных трансферах футболистов сборной. И нет ли желания как-то ограничить игрокам доступ к СМИ?
- Ограничивать желание читать новости никакого нет, да и невозможно это сделать. Это нормальное явление. Странно, если бы наших игроков никто не просматривал и никто ими не интересовался. Но, когда будет такая необходимость, на какие-то вещи укажем.