Иван Сеничев: 70% нашей команды – это воспитанники школы «Трактор»

Директор «Трактора» Иван Сеничев рассказал, как клуб готовит домашнюю арену к новому сезону.

- Хоккеисты самостоятельно готовятся к предсезонным тренировкам, а для сотрудников и клуба и арены сейчас самое напряженное время: как подготовимся к сезону, какой настрой зададим – так наша команда и заиграет, так болельщики ее поддержат. Прошлый год, считаю, стал для нас неплохим: команда стала 4-й в Восточной конференции, вышла в плей-офф, сохранен костяк основных игроков, посещаемость арены на очень высоком уровне. На новый сезон подписаны хорошие легионеры и российские игроки, а самое главное – 70% нашей команды – это свои, челябинские, хоккеисты, воспитанники школы «Трактор». А значит, есть надежда на интересный сезон.

В подготовке к сезону арена стоит на первом месте. Сейчас полным ходом идет ремонт раздевалок, подсобных помещений. Необходимые работы будут проведены с бетонной технологической плитой хоккейной коробки – очистка, ремонт и покраска. На фасаде арены планируется обновление подсветки букв в названии. Но хотелось бы отметить самое главное – в новом сезоне у нас будет новый спортивный свет и хороший звук, а также, во время одной из пауз на Евротур, будет произведена замена информационного куба. Все эти преобразования являются также первыми шагами в подготовке к юниорскому чемпионату мира, который Челябинская область примет в апреле 2018 года, - рассказал Сеничев в интервью официальному сайту челябинской команды.

Напомним, что по итогам сезона 2016/17 «Трактор» занял четвертое место в Восточной конференции, уступив в первом раунде плей-офф казахскому «Барысу» 2-4.