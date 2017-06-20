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У Гран-при России сменится организатор

Источник:  «Ведомости»Комментарии

Сменится компания-организатор проведения Гран-при России в Сочи. Об этом сообщил советник вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова Джуса, сейчас контракт на организацию соревнований принадлежит НАО «Центр «Омега», однако ведется процесс реорганизации. Его рассчитывают закончить до конца 2017 года.

Учредителями новой компании могут стать некоторые спонсоры Гран-при и «Сочи-автодрома», говорит Джус. Кто конкретно, он не уточнил.

Титульным спонсором гонки является банк ВТБ, спонсором Гран-при – компания «Лукойл», «Сочи-автодром» финансируют компании «Русал», «Онэксим» и «Уралкалий». Источник в одной из компаний-партнеров подтвердил, что переговоры ведутся.

Гран-при России в 2018 году пройдет в пятый раз в истории. Два первых Гран-при прошли осенью, а два последующих – весной. Гонка состоится 30 сентября.

В 2017 году гонку в Сочи выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.  

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