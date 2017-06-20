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Никита Симонян: Пора и в чемпионате России вводить систему видеоповторов

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился мнением о системе видеоповторов (VAR), которая используется на Кубке конфедераций.

- Практика использования видепросмотров на Кубке конфедераций показывает, что у команд почти не стало протестов, выяснения отношений с судьями. Это прогресс, к тому же видеопомощь не занимает много времени. Это не замедляет игру, все происходит быстро, какие-то 15-30 секунд. Зрелищность футбола не теряется, зато снимаются вопросы недовольства решением арбитра. Поэтому техника сейчас только помогает футболу.

Пора и в чемпионате России это вводить, хотя немало средств нужно для этой системы. Надо идти в ногу со временем. Многие национальные чемпионаты уже переходят на систему видеоповторов. Что же, мы будем отставать от них? – передает слова  Симоняна «Р-Спорт».

Напомним, что впервые в истории Кубка конфедераций гол был отменен после просмотра видеоповтора. Это произошло во время матча Португалия – Мексика (2:2). Отметим, что до этого подобная система в нынешнем году тестировалась и на молодежном чемпионате мира.

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