«Анжи» арендовал Базелюка у ЦСКА
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Нападающий ЦСКА Константин Базелюк перешел в «Анжи» на правах аренды. Об
этом сообщает официальный сайт московских армейцев.
Сообщается, что Базелюк будет выступать за «Анжи» до конца следующего
сезона. В прошедшем сезоне 24-летний форвард играл на правах аренды за
португальский «Эшторил». В 13 матчах он забил три мяча.
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