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«Анжи» арендовал Базелюка у ЦСКА

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк перешел в «Анжи» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.

Сообщается, что Базелюк будет выступать за «Анжи» до конца следующего сезона. В прошедшем сезоне 24-летний форвард играл на правах аренды за португальский «Эшторил». В 13 матчах он забил три мяча.

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