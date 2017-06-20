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Александр Точилин: Поступок «Спартака» по отношению к Зобнину заслуживает уважения

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о заключении нового контракта между «Спартаком» и полузащитником Романом Зобниным.

- После продления контракта именно в плане эмоционального фона Роману будет проще готовиться – Зобнин не будет бояться относительно завтрашнего дня, ему не придется форсировать возвращение на поле. Так что поступок «Спартака» заслуживает уважения – мне кажется так и должны клубы поступать. Плюс не будем забывать, что игрок он молодой, у него вся карьера еще впереди, а значит сотрудничество сторон может действительно стать долгосрочным, - передает слова Точилина «Газета.Ru».

Ранее «Спартак» и 23-летний полузащитник Роман Зобнин заключили новое трудовое соглашение, которое рассчитано на четыре года.

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