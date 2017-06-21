Акинфеев стал рекордсменом сборной России

Матч против сборной Португалии станет для Игоря Акинфеева 100-м матчем за сборную России. Вратарь ЦСКА – всего пятый, кто достиг этой отметки в играх за нашу сборную.

При этом Акинфеев сумел обойти своих предшественников и установить рекорд: он становится самым молодым футболистом сборной, кому покорилась отметка «100 матчей за сборную». В день игры с Португалией возраст Игоря Акинфеева составит 31 год и 74 дня.



Первым отметку «100 игр за сборную» (тогда еще сборную СССР) покорил киевский динамовец Олег Блохин: в январе 1986 года он сыграл против Испании в возрасте 33 лет и 78 дней.

Вторым сотый матч за сборную сыграл Виктор Онопко против Бельгии на ЧМ-2002 в возрасте 32 лет и 243 дней.

Ни Сергей Игнашевич в 2014 году, ни Василий Березуцкий в 2016 году, сыгравшие сотые матчи, рекорда Онопко не побили. И только третий представитель ЦСКА в «клубе 100» – Игорь Акинфеев – стал новым рекордсменом сборной России.