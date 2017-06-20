«Амкар» просмотрит двух болгарских футболистов
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
В сегодняшнем товарищеском матче с чешским «Зноймо» «Амкар»
будет просматривать двух футболистов из Болгарии. Об этом сообщает официальный
сайт «Амкара».
Сообщается, что в этой игре «Амкар» просмотрит
трех потенциальных новичков – 23-летнего защитника Илью Зуева, игравшего за
«Зенит»-2, и двух опытных болгарских футболистов – центрального защитника
Васила Божикова, выступающего за турецкий клуб «Касымпаша» и сборную своей страны,
и опорного полузащитника Даниэла Димова из турецкого клуба «Манисаспор».
Матч «Амкара»
и «Зноймо» начнется в 19:00 по Москве.
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