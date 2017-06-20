«Амкар» просмотрит двух болгарских футболистов

В сегодняшнем товарищеском матче с чешским «Зноймо» «Амкар» будет просматривать двух футболистов из Болгарии. Об этом сообщает официальный сайт «Амкара».

Сообщается, что в этой игре «Амкар» просмотрит трех потенциальных новичков – 23-летнего защитника Илью Зуева, игравшего за «Зенит»-2, и двух опытных болгарских футболистов – центрального защитника Васила Божикова, выступающего за турецкий клуб «Касымпаша» и сборную своей страны, и опорного полузащитника Даниэла Димова из турецкого клуба «Манисаспор».

Матч «Амкара» и «Зноймо» начнется в 19:00 по Москве.