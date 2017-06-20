Хуан Карлос Осорио: Технологии способствуют развитию, и футбол не исключение
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Главный тренер сборной
Мексики Хуан Карлос Осорио рассказал, что он думает об использовании
видеоповторов спорных моментов при принятии решений судьями на Кубке
конфедераций-2017.
«Я всегда считал, что технологии способствуют развитию, и футбол не исключение. С точки зрения правил «чистой игры» это правильно. Если посмотреть первый гол в матче с португальцами, он было отменен правильно. Для игры это плюс.
Когда был забит второй гол, было
допущено нарушение на нашем игроке. На мой взгляд, результат был очень
справедливый с токи зрения соблюдения правил. Система работает справедливо, и
каждый из четырех голов был забит по правилам», - цитирует Осорио «Р-Спорт».
Напомним, 21 июня сборная Мексики сыграет с командой Новой Зеландии.
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