Хуан Карлос Осорио: Технологии способствуют развитию, и футбол не исключение

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио рассказал, что он думает об использовании видеоповторов спорных моментов при принятии решений судьями на Кубке конфедераций-2017.

«Я всегда считал, что технологии способствуют развитию, и футбол не исключение. С точки зрения правил «чистой игры» это правильно. Если посмотреть первый гол в матче с португальцами, он было отменен правильно. Для игры это плюс.

Когда был забит второй гол, было допущено нарушение на нашем игроке. На мой взгляд, результат был очень справедливый с токи зрения соблюдения правил. Система работает справедливо, и каждый из четырех голов был забит по правилам», - цитирует Осорио «Р-Спорт».

Напомним, 21 июня сборная Мексики сыграет с командой Новой Зеландии.