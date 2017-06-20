Скончался чемпион ОИ-1988 в составе сборной СССР по хоккею Сергей Мыльников

На 59-м году ушел из жизни олимпийский чемпион 1988 года в Калгари, заслуженный мастер спорта СССР, ветеран команды «Трактор», прославленный вратарь Сергей Мыльников. Сообщает пресс-служба челябинской команды.

«На 59-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР, ветеран команды «Трактор», прославленный вратарь Сергей Мыльников. Коллектив хоккейного клуба «Трактор» выражает свои соболезнования семье и близким Сергея Александровича», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сергей Мыльников – воспитанник «Трактора». В челябинской команде он провел 12 сезонов, за которые провел 388 встреч. Мыльников – трехкратный чемпион мира (1986, 1989, 1990) и Олимпийский чемпион (Калгари, 1988). В 2014 году Сергей Мыльников был включен в Зал Славы Отечественного хоккея.

Сергей Мыльников вошел в историю как первый советский вратарь в НХЛ. Он выступал за «Квебек Нордикс» (сезон 1989/90).

По окончании игровой карьеры Мыльников работал тренером в Швеции, затем в «Ладе», «Крыльях Советов», «Северстали», «Витязе» и «Автомобилисте».