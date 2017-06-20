Пепе: Воспоминания о работе с Бышовцем дороги моему сердцу

Защитник сборной Португалии Пепе признался, что вспоминает период работы с Анатолием Бышовцем с теплотой.

- Все наставники, которые меня тренировали, были очень важны для моего развития в качестве игрока. Мне тогда было 18-19 лет – я работал с Бышовцем. Я хорошо это помню – это дорогие воспоминания для моего сердца. Я постарался по максимуму получить от каждого тренера.

- Это длинный сезон – мало выходных. Чувствуете себя уставшим?

- Мы мотивированы. Очень давно стремились к этой цели и мечтаем принести счастье своим болельщикам. В такой ситуации усталость отходит на второй план.

- Сборная России играет дома – что вы от нее ожидаете?

- Мы – команда сплоченная. Напряженно работаем – выкладываемся, создаем разрывы, готовимся к России. Мы – скромные – просто скромно попытаемся выиграть. Надеюсь. Что завтра мы дадим болельщикам повод для радости.

- Много новостей о Криштиану Роналду. Насколько это дестабилизирует обстановку в сборной?

- Мы все – профессионалы. Думаем только о футболе и о том, как бы дальше пройти в этом турнире и выиграть его. Что касается Криштиану – он еще один мотивированный на победу игрок – думает только об этом.

- Что вы измените по сравнению с предыдущим матчем, чтобы победить?

- Нам главное быть верными своему стилю – командной игре и использованию возможностей. С Мексикой нам не повезло – мы пропустили два мяча в концовках каждого из таймов. Но завтра будет другая игра – надеюсь мы победим.

- Что вы думаете о видеоповторах? Действительно будет полезно использовать их на чемпионате мира?

- Все не очень просто. Это очевидно. Нужно учитывать много тонкостей. Как футболист я считаю, что видеоповторы пойдут на пользу игрокам, команде, всем. Это важный эксперимент – нужно дать ему ход.