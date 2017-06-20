Пепе: Воспоминания о работе с Бышовцем дороги моему сердцу
Защитник сборной Португалии Пепе признался, что вспоминает
период работы с Анатолием Бышовцем с теплотой.
- Все наставники, которые меня тренировали, были очень важны
для моего развития в качестве игрока. Мне тогда было 18-19 лет – я работал с
Бышовцем. Я хорошо это помню – это дорогие воспоминания для моего сердца. Я
постарался по максимуму получить от каждого тренера.
- Это длинный сезон –
мало выходных. Чувствуете себя уставшим?
- Мы мотивированы. Очень давно стремились к этой цели и мечтаем принести счастье своим болельщикам. В такой ситуации усталость отходит на второй план.
- Сборная России играет
дома – что вы от нее ожидаете?
- Мы – команда сплоченная. Напряженно работаем – выкладываемся, создаем разрывы, готовимся к России. Мы – скромные – просто скромно попытаемся выиграть. Надеюсь. Что завтра мы дадим болельщикам повод для радости.
- Много новостей о
Криштиану Роналду. Насколько это дестабилизирует обстановку в сборной?
- Мы все – профессионалы. Думаем только о футболе и о том, как бы дальше пройти в этом турнире и выиграть его. Что касается Криштиану – он еще один мотивированный на победу игрок – думает только об этом.
- Что вы измените по
сравнению с предыдущим матчем, чтобы победить?
- Нам главное быть верными своему стилю – командной игре и использованию возможностей. С Мексикой нам не повезло – мы пропустили два мяча в концовках каждого из таймов. Но завтра будет другая игра – надеюсь мы победим.
- Что вы думаете о
видеоповторах? Действительно будет полезно использовать их на чемпионате мира?
- Все не очень просто. Это очевидно. Нужно учитывать много тонкостей. Как футболист я считаю, что видеоповторы пойдут на пользу игрокам, команде, всем. Это важный эксперимент – нужно дать ему ход.