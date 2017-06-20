Фернанду Сантуш: Мы уже играли со сборной России – готовы к этой команде
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал,
как команда готовится к матчу второго тура кубка конфедераций против сборной
России.
- Вы общаетесь с
Аленичевым, вашим бывшим игроком. Общались ли с ним перед Кубком конфедераций.
Что он вам сказал?
- Я с ним беседовал и не раз. Мы с ним близкие друзья. Два-три года назад мы виделись на большом празднике футбола. Мы с ним поддерживаем связь – пообщались и по приезду в Россию.
- На прошлой неделе Криштиану
Роналду чувствовал себя не очень хорошо с эмоциональной точки зрения из-за
слухов о его будущем. Как он себя чувствует сейчас?
- Завтра нас ждет важный матч с Россией. Все сконцентрированы на матче и Роналду крайне сконцентрирован на нем.
- В каком
эмоциональном состоянии находится команда?
- Все игроки будут делать то, что от них требуется – я в них уверен. Не забывайте, что меньше года назад они выиграли один из важнейших и крупнейших турниров на планете. Но сейчас мы играем с сильным соперником, который играет дома, за год до домашнего чемпионата мира. Тем не менее мы к нему готовы. Не так давно мы играли с этой командой официальный матч – мы уже тогда начали готовиться к этой игре.
- Что думаете по
поводу видеоповторов? Действительно это будущее футбола?
- Основной вопрос в том, что этот Кубок конфедераций предусматривает использование видеоповторов. Поэтому нет смысла спорить, нужно это или нет, стоит вводить эту систему, или нет. Компетентные люди по окончании турнира примут решение. В жизни нет ничего совершенного – совершенен только создатель.
- В матче с Мексикой
Португалия не так много владела мячом. Как вы собираетесь это изменить?
- Мы попытаемся сыграть на максимальном для нас уровне – состав менять не будем. У нас есть цель, которой мы собираемся достичь – будут играть лучшие игроки. Мы знали, что будет сложно и готовы к этому.