Фернанду Сантуш: Мы уже играли со сборной России – готовы к этой команде

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, как команда готовится к матчу второго тура кубка конфедераций против сборной России.

- Вы общаетесь с Аленичевым, вашим бывшим игроком. Общались ли с ним перед Кубком конфедераций. Что он вам сказал?

- Я с ним беседовал и не раз. Мы с ним близкие друзья. Два-три года назад мы виделись на большом празднике футбола. Мы с ним поддерживаем связь – пообщались и по приезду в Россию.

- На прошлой неделе Криштиану Роналду чувствовал себя не очень хорошо с эмоциональной точки зрения из-за слухов о его будущем. Как он себя чувствует сейчас?

- Завтра нас ждет важный матч с Россией. Все сконцентрированы на матче и Роналду крайне сконцентрирован на нем.

- В каком эмоциональном состоянии находится команда?

- Все игроки будут делать то, что от них требуется – я в них уверен. Не забывайте, что меньше года назад они выиграли один из важнейших и крупнейших турниров на планете. Но сейчас мы играем с сильным соперником, который играет дома, за год до домашнего чемпионата мира. Тем не менее мы к нему готовы. Не так давно мы играли с этой командой официальный матч – мы уже тогда начали готовиться к этой игре.

- Что думаете по поводу видеоповторов? Действительно это будущее футбола?

- Основной вопрос в том, что этот Кубок конфедераций предусматривает использование видеоповторов. Поэтому нет смысла спорить, нужно это или нет, стоит вводить эту систему, или нет. Компетентные люди по окончании турнира примут решение. В жизни нет ничего совершенного – совершенен только создатель.

- В матче с Мексикой Португалия не так много владела мячом. Как вы собираетесь это изменить?

- Мы попытаемся сыграть на максимальном для нас уровне – состав менять не будем. У нас есть цель, которой мы собираемся достичь – будут играть лучшие игроки. Мы знали, что будет сложно и готовы к этому.