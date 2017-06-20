Хуан Карлос Осорио: Индивидуально мексиканские игроки сильнее новозеландцев

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча со сборной Новой Зеландии. Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках Кубка конфедераций.

«При всем уважении к сопернику, характеристики игроков сильно отличаются - индивидуально наши ребята сильнее, это чтобы было всем понятно. Наша задача – приспособиться и показать наши сильные стороны в самом матче. Тренера новозеландцев я хорошо знаю, он близок к (Марсело) Бьелсе, и он постарается реализовать свои идеи.

Игра может повернуться как угодно, новозеландцы будут играть в прямолинейный футбол, и матч будет совершенно иной, чем с португальцами. Нам надо освежить команду и постараться выиграть матч, используя наши сильные и их слабые стороны.

Мы знаем, что новозеландцы – физически сильная команда. Они проявляют такой командный дух, который можно сравнить с их регбийной сборной. Они проявляют такую же решимость, готовность бороться. И нам нужно делать то же самое», - цитирует Осорио «Р-Спорт».

Матч Мексика – Новая Зеландия состоится 21 июня и начнется в 21:00 по Москве.