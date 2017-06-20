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Нобель Арустамян: Бурлак может перейти в «Локомотив»

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в эфире «Спорт FM» рассказал о возможных трансферах в чемпионате России. В частности, он заявил, что защитник «Рубина» Тарас Бурлак может перейти в «Локомотив».

«Защитник «Рубина» Тарас Бурлак может перейти в «Локомотив». Там идут очень сложные переговоры. Также вполне вероятен переход Канунникова в «Спартак». По крайней мере, в «Спартаке» эту информацию не опровергают», - сказал Арустамян.

В прошедшем сезоне 27-летний Тарас Бурлак провел 26 матчей за «Рубин» и отдал одну результативную передачу.

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