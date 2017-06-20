WADA приостановило лицензию лаборатории в Лос-Анджелесе
Источник: WADAКомментарии
Лицензия американской
аналитической лаборатории (UCLA) была приостановлена по
решению Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Сообщается, что лицензия
приостановлена на три месяца (начиная с 14 июня). Поверка показала наличие
недостатков в работе лаборатории. При
этом полного запрета на деятельность лаборатории на этот период нет, но при
определении некоторых из запрещенных препаратов должно быть учтено мнение другой
лаборатории, аккредитованной WADA.
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