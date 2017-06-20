WADA приостановило лицензию лаборатории в Лос-Анджелесе

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Допинговый король США. Как журналисты и USADA пытаются одолеть тренера чемпионов «Советский спорт» рассказывает о громком допинговом скандале в США, который пытаются раскрутить уже больше двух лет.

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